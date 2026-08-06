Ουκρανικά drones έπληξαν δύο ρωσικά διυλιστήρια – Ένας νεκρός από ρωσικό χτύπημα σε πλοίο με ξένη σημαία στη Μαύρη Θάλασσα

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (06.08.2026) ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, το διυλιστήριο Bashneft-Novoil στη δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από το μέτωπο, και το διυλιστήριο Slavnet-Yanos στην περιφέρεια της Γιαροσλάβλ, που βρίσκεται σε απόσταση 700 χιλιομέτρων από το μέτωπο.

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Ο περιφερειάρχης της Γιαροσλάβλ, ο Μιχαήλ Γεβράγεφ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Telegram ότι πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της περιφέρειάς του ύστερα από μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones. Στην ανάρτησή του πρόσθεσε ότι κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σε εικόνες, που δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτούν και αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την εγκατάσταση αυτή.

Ο Γεβράγεφ σημείωσε ότι δεξαμενές αποθήκευσης του διυλιστηρίου επλήγησαν από συντρίμμια drone που έπεσαν σε αυτές κατά την, όπως τη χαρακτήρισε, μεγαλύτερη εχθρική επίθεση που έχει γίνει μέχρι στιγμής στη Γιαροσλάβλ, η οποία βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

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“Σήμερα η περιφέρεια απώθησε τη μεγαλύτερη επίθεση από εχθρικά drones. Και τα 93 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας και μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου”, πρόσθεσε ο Γεβράγεφ, σημειώνοντας ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα, αλλά κανένας δεν σκοτώθηκε.

Το διυλιστήριο στη Γιαροσλάβλ, το οποίο έχει στοχοθετηθεί και στο παρελθόν από την Ουκρανία, έχει δυνατότητα επεξεργασίας 15 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως, ή περίπου 300.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

#BREAKING 🚨🇺🇦🇷🇺: Massive plumes of smoke rise after Ukraine reportedly struck an oil refinery in western Russia.



Footage from the scene shows a large fire burning at the facility following the reported attack. pic.twitter.com/DlTumuRJcY — Adnanos HQ (@A_SX100) August 6, 2026

Για το διυλιστήριο στο Μπασκορτοστάν δεν έχουν προς το παρόν γίνει σχόλια από Ρώσους αξιωματούχους.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα. Οι ρωσικές αρχές σταθεροποίησαν την κατάσταση σε πολλά τμήματα της Ρωσίας, αν και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Η Ρωσία έπληξε πλοίο με ξένη σημαία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας – Ένας νεκρός

Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πλοίο υπό ξένη σημαία με φορτίο δημηριακών στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ.

Η ουκρανική διοίκηση θαλάσσιων λιμένων ανακοίνωσε πως το πλοίο Mera Queen, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, επλήγη αργά χθες, Τετάρτη (05.08.2026), το βράδυ.

🇷🇺🇺🇦 Russia's Geran-4 seeker UAV misses Ukrainian cargo ship by an INCH



Just in July alone, more than 57 vessels were struck by Russian forces near Odesa



At this moment, it's safe to say that the ports of Nikolaev and Odesa are practically inoperable pic.twitter.com/et8wxC8uLA — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 6, 2026

Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να στραγγαλίσει το εμπόριο και τις εξαγωγές της Ουκρανίας εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στα λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Μόσχα δηλώνει ότι κατέρριψε 605 ουκρανικά drones τη νύχτα – Ελαφρές ζημιές σε αποθήκη της Wildberries

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 605 ουκρανικά drones πάνω από γύρω στις είκοσι περιφέρειές της και την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας.

“Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε (…), τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 605 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα”, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι επιθέσεις είχαν κυρίως στο στόχαστρο την περιφέρεια της Τβερ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μόσχας, όπου αποθήκη της Wildberries, του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου, “υπέστη ελαφρές ζημιές”, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Τβερ, τον Βιτάλι Κορολιόφ, η πτώση συντριμμιών από ουκρανικό drone προκάλεσε ελαφρά ζημιά στην πρόσοψη του συγκροτήματος της Wildberries στην περιφέρεια αυτή.

“Σημερα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση εχθρικών drones πάνω από την περιφέρειά μας”, ανέφερε ο Κορολιόφ σε σημερινή ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

“Μετά την πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, η πρόσοψη της αποθήκης της Wildberries υπέστη ελαφρά ζημιά”, διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι κανένας δεν έχει τραυματιστεί.

