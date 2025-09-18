ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα παρά την ευρεία υποστήριξη

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέτυχε απόψε (18/09/2025) να υιοθετήσει το σχέδιο ψηφίσματος που ζητούσε άμεση, χωρίς όρους και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο.

Αν και το κείμενο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστηρίχθηκε από 14 μέλη, από τα συνολικά 15, η αποδοχή του «σκόνταψε» στο βέτο της Ουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σχέδιο, που είχε συνταχθεί από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η πρόταση θεωρούνταν από πολλούς διεθνείς αξιωματούχους ως κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω καταστροφής και είχε την υποστήριξη της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο, η αντίθεση της Ουάσιγκτον και η άσκηση του βέτο επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη της διαδικασίας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.