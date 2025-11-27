Κόσμος

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Κυνηγός σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δύο γιους του και μετά αυτοκτόνησε

Οι τέσσερις συγγενείς του 63χρονου - η 60χρονη αδελφή του, η 57χρονη σύζυγός του, οι γιοι του ηλικίας 27 και 29 ετών - βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης
Γερμανοί αστυνομικοί
Γερμανοί αστυνομικοί / REUTERS / Tilman Blasshofer

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τη Γερμανία. Ένας άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, τους δύο γιους του, την αδελφή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα πτώματα βρέθηκαν την Τρίτη στις περιοχές Ρόιτλινγκεν, στο Πφούλινγκεν και στο Σαντ Γιόχαν.

Μετά τις δολοφονίες, ο 63χρονος, ο οποίος ήταν κυνηγός, έβαλε τέλος στη ζωή του με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι και τα πέντε θύματα της τραγωδίας στη νότια Γερμανία είχαν πυροβοληθεί.

Οι τέσσερις συγγενείς του 63χρονου – η 60χρονη αδελφή του, η 57χρονη σύζυγός του, οι γιοι του ηλικίας 27 και 29 ετών – βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αφού ένας φροντιστής εντόπισε νεκρή την 60χρονη στο διαμέρισμα που ζούσε το πρωί της Τρίτης (25.11.2025). Ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τον 63χρονο να θεωρείται ο βασικός ύποπτος. Ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του 63χρονου και εντόπισαν νεκρούς από πυροβολισμούς τον ίδιο και την 57χρονη σύζυγό του.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δίπλα στον νεκρό 63χρονο χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν είχε άδεια για την κατοχή του ως κυνηγός.

