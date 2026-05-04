Κόσμος

Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα νέο χάρτη για τα Στενά του Ορμούζ

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους στα Στενά του Ορμούζ έχει αλλάξει
Χάρτης με τα Στενά του Ορμούζ
Χάρτης με τα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έδωσε σήμερα (04.05.2026) στη δημοσιότητα έναν νέο χάρτη της περιοχής γύρω από τα Στενά του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak — Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.


Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους στα Στενά του Ορμούζ έχει αλλάξει.

Προειδοποιήσεις των Φρουρών για τη ναυσιπλοΐα

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Μοχεμπί, δήλωσε ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία διαχείρισης που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ «θα σταματά με τη χρήση βίας».

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Κάθε θαλάσσια μετακίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που ακολουθεί τα πρωτόκολλα διέλευσης του ναυτικού των Φρουρών και πραγματοποιείται σε συντονισμό μέσω της καθορισμένης διαδρομής θα είναι ασφαλής», ανέφερε.

Αντίθετα, όπως προειδοποίησε, κάθε άλλη κίνηση που αποκλίνει από τις οδηγίες «θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους», ενώ τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες «θα ακινητοποιούνται με τη χρήση βίας». Ο ίδιος κάλεσε τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις ασφαλιστικές να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανακοινώσεις του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
70
62
48
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo