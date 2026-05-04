Οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα νέο χάρτη για τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έδωσε σήμερα (04.05.2026) στη δημοσιότητα έναν νέο χάρτη της περιοχής γύρω από τα Στενά του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak — Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

The IRGC just published a map of the Strait of Hormuz it says is under its navy’s control.



– The claimed zone runs from Qeshm Island in the west to Mount Mobarak in the east, spanning the full width of the Strait between Iran and the UAE

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους στα Στενά του Ορμούζ έχει αλλάξει.

Προειδοποιήσεις των Φρουρών για τη ναυσιπλοΐα

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Μοχεμπί, δήλωσε ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία διαχείρισης που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ «θα σταματά με τη χρήση βίας».

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Κάθε θαλάσσια μετακίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που ακολουθεί τα πρωτόκολλα διέλευσης του ναυτικού των Φρουρών και πραγματοποιείται σε συντονισμό μέσω της καθορισμένης διαδρομής θα είναι ασφαλής», ανέφερε.

Αντίθετα, όπως προειδοποίησε, κάθε άλλη κίνηση που αποκλίνει από τις οδηγίες «θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους», ενώ τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες «θα ακινητοποιούνται με τη χρήση βίας». Ο ίδιος κάλεσε τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις ασφαλιστικές να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανακοινώσεις του.