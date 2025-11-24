Οξφόρδη: Άνδρας ανακάλυψε πίνακα της Αναγέννησης στο γκαράζ του – Πουλήθηκε σε δημοπρασία για 777.000 ευρώ

Έναν «θησαυρό» είχε στο γκαράζ του άνδρας στην Οξφόρδη, ένα σκονισμένο πίνακα που για χρόνια ο ιδιοκτήτης δεν γνώριζε την πραγματική του αξία. Ο πίνακας που έμενε κρυμμένος και απαρατήρητος, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα αριστούργημα της Αναγέννησης, ηλικίας περίπου 500 ετών.

Ο πίνακας, που βρέθηκε στην Οξφόρδη και απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος, αποδίδεται στον ζωγράφο του 15ου αιώνα Πιέτρο Βανούτσι, γνωστός και ως «Περουτζίνο» και πωλήθηκε έναντι 685.000 λιρών (777 χιλιάδες ευρώ) σε δημοπρασία σε έναν ιδιώτη αγοραστή.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του οίκου JS Fine Arts στο Μπάνμπερι της Οξφορντσάιρ και κράτησε μόλις 15 λεπτά, αρκετά για να γίνει μία μάχη μεταξύ των πιθανών αγοραστών από όλο τον κόσμο.

Η προσοχή που προσέλκυσε το έργο τέχνης ήταν τόσο μεγάλη που τα τηλέφωνα του οίκου χτυπούσαν ασταμάτητα. Ο επικεφαλής της διαδικασίας, Τζο Σμιθ, δήλωσε: «Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε δημοπράτης. Ξέραμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, αλλά η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας».

Η τιμή πώλησης διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ του οίκου δημοπρασιών, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο υψηλό των 285.000 λιρών. Ο πωλητής, κάτοικος της Οξφόρδης, είχε αποκτήσει τον πίνακα πριν από χρόνια, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για την προέλευσή του ή την πιθανή του αξία.

Ο Βανούτσι θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ιταλικής Αναγέννησης και είχε φτάσει να αντιμετωπίζεται ως ισάξιος του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Παρότι πέθανε το 1523, η φήμη του «Περουτζίνο» επισκιάστηκε σταδιακά από τον μαθητή του, τον Ραφαήλ, ο οποίος έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Αναγέννησης.