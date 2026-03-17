Ολικό μπλακ άουτ στην Κούβα: Στο απόλυτο σκοτάδι 10 εκατ. κάτοικοι

Σκοτάδι πέφτει στην Αβάνα καθώς η Κούβα πλήττεται από ολική διακοπή ρεύματος. Η Κούβα αντιμετωπίζει ενεργειακό στραγγαλισμό από τις ΗΠΑ, ειδικά μετά το κλείσιμο της «κάνουλας» από τη Βενεζουέλα.

Το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε τη Δευτέρα (16.03.2026), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτρισμού της χώρας, αφήνοντας στο σκοτάδι περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τη στάση τους, επιβάλλοντας κυρώσεις και εντείνοντας το οικονομικό εμπάργκο κατά του νησιού.

Ο διαχειριστής του δικτύου της Κούβας, UNE, ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της διακοπής ρεύματος, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά εκτεταμένων διακοπών που διαρκούν ώρες ή ημέρες.

Ο οικονομικός στραγγαλισμός που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ κατά της Κούβας ισχύει από τη δεκαετία του 1960, ωστόσο έχει αυξηθεί μετά την σύλληψη και απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που είναι και στενός σύμμαχος της Αβάνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα.

Από την πλευρά της, η Αβάνα δήλωσε την Παρασκευή ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να εκτονωθεί η κρίση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία μαζί του.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
95
85
69
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
