Ολλανδία και Σουηδία ζητούν από την ΕΕ να επιβάλλει κυρώσεις εις βάρος της Χαμάς και ακροδεξιών υπουργών του Ισραήλ

Σε επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, η Σουηδία και η Ολλανδία ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις τόσο εις βάρος της ισλαμιστικής εξτρεμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς όσο και κατά ακροδεξιών υπουργών του Ισραήλ.

Με την επιστολή, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα (28.08.2025), η Ολλανδία και η Σουηδία καλούν την Επιτροπή και τις χώρες μέλη της ΕΕ να «παγώσουν» τις εμπορικές συμφωνίες των Βρυξελλών με το Ισραήλ.

Ειδικότερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ και της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιστολή αυτή, να υιοθετήσει νέες κυρώσεις με στόχο την πολιτική διοίκηση της Χαμάς, αλλά και «τους εξτρεμιστές Ισραηλινούς υπουργούς που ενθαρρύνουν τις παράνομες δράσεις εποικισμού και αντιτίθενται ενεργά σε μια λύση δύο κρατών που θα προκύψει έπειτα από διαπραγματεύσεις, και άλλες κατά των βίαιων εποίκων».

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών, Κάσπαρ Βέλντκαμπ, υπέβαλε την παραίτησή του στις 22 Αυγούστου 2025, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους άλλους Ολλανδούς υπουργούς σχετικά με τη λήψη επιπλέον μέτρων κατά του Ισραήλ.

Το κεντροδεξιό κόμμα NSC, στο οποίο ανήκει, αποσύρθηκε στη συνέχεια από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Στην επιστολή τους, που απευθύνεται προς την Κάγια Κάλας, η Στοκχόλμη και η Χάγη επισημαίνουν ένα άλλο σημείο κλειδί,. που είναι η αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ, μια συμφωνία ελεύθερων ανταλλαγών σε πολλούς τομείς, κυρίως τον βιομηχανικό και τον αγροτικό, αίτημα που είχε ήδη διατυπώσει η Στοκχόλμη στα τέλη Ιουλίου.

Η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, είχε ταχθεί ήδη, στα μέσα Μαΐου, υπέρ στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών υπουργών που υποστηρίζουν την πολιτική εποικισμού.

Είναι ένα «ισχυρό εργαλείο και ένα πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα», δήλωσε στη δημόσια σουηδική ραδιοφωνία SR.

«Θα είχε συνέπειες στη δυνατότητά τους να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ χωρών αλλά και να ταξιδεύουν (…) Θα δημιουργούσε δυσκολίες για τα άτομα αυτά που ωθούν στη δημιουργία παράνομων οικισμών», διευκρίνισε η Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Τα θέματα αυτά αναμένεται να συζητηθούν κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ μεθαύριο Σάββατο (30.08.2025) στην Κοπεγχάγη.