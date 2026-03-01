Ομάν: Χτυπήθηκε πλοίο ανοιχτά της Μουσκάτ

Ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα 50 ναυτικά μίλια βόρεια της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, πρόσθεσε η UKMTO.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει η υπηρεσία σήμερα, μετά την αναφορά ενός περιστατικού ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του Ομάν (ONA) είχε ανακοινώσει ότι το δεξαμενόπλοιο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση όταν βρισκόταν περίπου πέντε ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Χάσαμπ.

Το 20μελές πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου -15 Ινδοί και 5 Ιρανοί- έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις εξ αυτών «έχουν υποστεί διαφόρων βαθμών τραυματισμούς», πρόσθεσε η ONA.

Στον χάρτη του Marine Traffic αποτυπώνεται μειωμένη κίνηση πλοίων στο σημείο των Στενών του Ορμούζ. Δεξιά και αριστερά των Στενών διακρίνεται μεγάλη συγκέντρωση πλοίων.