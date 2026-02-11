Ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος άνοιξε πυρ και πήρε ομήρους μαθητές και καθηγητές, τουλάχιστον 3 τραυματίες

Σε εξέλιξη είναι ομηρία σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, με έναν ένοπλο να εισβάλει σε σχολείο και να κρατά ομήρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δήλωση αστυνομικού, ο ένοπλος φέρεται να άνοιξε πυρ, στο σχολείο Patong Prathan Khiri Wit, στην επαρχία Songkhla στηνΤαϊλάνδη, κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία τραυματίζοντας τρία άτομα.

[Breaking] Gunman Opens Fire at Hat Yai School, Takes Hostages; At Least Two Seriously Injured



An 18-year-old gunman opened fire at a school in Hat Yai on Wednesday afternoon, injuring at least two people and taking a female staff member hostage, police said.



The shooting… pic.twitter.com/4g9pQsx3pi — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 11, 2026

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 4:45 μ.μ. τοπική ώρα, όταν ο δράστης εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του σχολείου κοντά στην ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές. Πάνοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, την ώρα που εκατοντάδες μαθητές έτρεχαν στους δρόμους έξω από το κτίριο για να σωθούν.

Η τοπική αστυνομία, μαζί με ειδικές μονάδες και ομάδες διάσωσης, έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Αρκετοί δάσκαλοι και μαθητές παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στο σχολείο, καθώς αξιωματικοί της περιφέρειας Hat Yai βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο.