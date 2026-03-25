Ανθρωποειδές ρομπότ μαζί με τη Μελάνια στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου στη σύνοδο κορυφής για το ΑΙ

Τα ρομπότ «κατέλαβαν» τον Λευκό Οίκο! Ένα ανθρωποειδές θεάθηκε να περπατά στους διαδρόμους μαζί με τη Μελάνια Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που μιλάει συνόδευσε την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, τη Μελάνια Τραμπ στη διεθνή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον με θέμα την τεχνολογία AI.

Σύμφωνα με το whasingtontimes.com, το ρομπότ περπάτησε σε έναν διάδρομο του Λευκού Οίκου πλάι στη Μελάνια, πριν καλωσορίσει τους καλεσμένους σε πολλές γλώσσες στην Ανατολική Αίθουσα.

Στη συνέχεια, το ασπρόμαυρο ανθρωποειδές επέστρεψε στη θέση του, ενώ η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε ότι ήταν ο πρώτος «ανθρωποειδής επισκέπτης αμερικανικής κατασκευής στον Λευκό Οίκο».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα τις συζύγους ηγετών στο πλαίσιο της συμμαχίας της «Fostering the Future».

Στόχος της Μελάνια είναι να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και μετριάζοντας παράλληλα τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

JUST IN: First Lady Melania Trump walks out with an AI-powered robot at the White House.



“The first American-made humanoid in the White House,” Melania Trump said.



Melania Trump is hosting 45 nations at the White House for a two-day global coalition summit. pic.twitter.com/LTqttQgSIr — Collin Rugg (@CollinRugg) March 25, 2026

«Ο κόσμος μας μεταμορφώνεται και, μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε πλέον πρόσβαση στη γνώση που έχει συσσωρευτεί από την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες», δήλωσε η κυρία Τραμπ την Τετάρτη (25.03.2026).

«Έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα γίνουν η γενιά με τη μεγαλύτερη τεχνολογική ευχέρεια και το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο στον κόσμο», είπε. «Με αυτόν τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη οικονομική υπεροχή», πρόσθεσε.

Σαράντα πέντε χώρες έστειλαν εκπροσώπους στην εναρκτήρια διήμερη συνάντηση, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη (24.03.2026).

Melania Trump arrive au sommet mondial “Construire ensemble l’avenir” à la Maison Blanche, accompagné d’un robot sous les yeux de Brigitte Macron#BFM2 pic.twitter.com/Eie7O9RKyy — BFM (@BFMTV) March 25, 2026

Την Τετάρτη, η Μελάνια Τραμπ παραχώρησε τον λόγο στην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, η οποία μίλησε για την ανάγκη αποφυγής της χρήσης τεχνολογίας που δημιουργεί «deep fakes», τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν πραγματικούς ανθρώπους σε πραγματικές καταστάσεις.

Επίσης, η κυρία Μακρόν ανέφερε ότι είναι σημαντικό να κρατούνται τα παιδιά, ειδικά εκείνα ηλικίας κάτω των 3 ετών, μακριά από κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές συσκευές, καθώς και να περιορίζεται η χρήση των social media από ανήλικους.

Από τη δική της πλευρά, η Μελάνια πίεσε το αμερικανικό Κογκρέσο πέρυσι να ψηφίσει τον νόμο «Take It Down Act», ο οποίος επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους δημοσιεύουν προσωπικές φωτογραφίες άλλων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.