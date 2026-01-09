Κόσμος

Ονδούρα: Πέταξαν στο κεφάλι βουλευτή εκρηκτικό μηχανισμό – Δείτε το βίντεο με τον σοβαρό τραυματισμό

Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, έπαθε έγκαυμα στην πλάτη και πιθανή βλάβη στην ακοή της
Βουλευτής

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Πέμπτη (08.01.2026) η Γκλάντις Αουρόρα Λόπες, βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από εκρηκτικό μηχανισμό, έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από τον τραυματισμό της, η βουλευτής βγήκε από το Κογκρέσο της Ονδούρας και ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους Τύπου όταν ξαφνικά εκσφενδονίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο κεφάλι της. Η πολιτικός τραυματίστηκε στο κεφάλι, έπαθε έγκαυμα στην πλάτη ενώ έχει επηρεαστεί και η ακοή της.

Ασθενοφόρο την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο ώστε να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί να φροντίσουν τα τραύματά της.

Εκπρόσωπος του κόμματός της κατηγόρησε την παράταξη LIBRE, στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας Σιομάρα Κάστρο, για την επίθεση.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα, στον απόηχο των εξαιρετικά αμφίρροπων προεδρικών εκλογών της 30ης Νοεμβρίου, όπου νικητής ανακηρύχθηκε ο υποψήφιος του PN, Νάσρι Ασφούρα – τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κεντρώος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών και προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, ζητώντας επανακαταμέτρηση ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.

Ο νέος πρόεδρος της Ονδούρας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 27η Ιανουαρίου 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
132
130
115
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τη Ματσάδο την επόμενη εβδομάδα – «Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω»
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές
H Mαρία Κορίνα Ματσάδο
Reuters: Το σχέδιο Τραμπ για να εξαγοράσει τη Γροιλανδία – Σκοπεύει να δώσει έως 100.000 δολάρια στους κατοίκους
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή είναι πλούσια σε ορυκτά που απαιτούνται για προηγμένες στρατιωτικές εφαρμογές
Ντόναλντ Τραμπ 78
«Υβριδικό πόλεμο» βλέπει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη μετά τη διαρροή του βίντεο με διαλόγους για μίζες – Εξηγήσεις ζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο
Σοβαρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκαλεί η διαρροή βίντεο στα social media, το οποίο συνδέει τον πρόεδρο της Κυπριακής...
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
32
Newsit logo
Newsit logo