Ονδούρα: Πέταξαν στο κεφάλι βουλευτή εκρηκτικό μηχανισμό – Δείτε το βίντεο με τον σοβαρό τραυματισμό

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Πέμπτη (08.01.2026) η Γκλάντις Αουρόρα Λόπες, βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από εκρηκτικό μηχανισμό, έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από τον τραυματισμό της, η βουλευτής βγήκε από το Κογκρέσο της Ονδούρας και ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους Τύπου όταν ξαφνικά εκσφενδονίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο κεφάλι της. Η πολιτικός τραυματίστηκε στο κεφάλι, έπαθε έγκαυμα στην πλάτη ενώ έχει επηρεαστεί και η ακοή της.

EXPLOSIVE DEVICE TARGETS OPPOSITION LAWMAKERS AT HONDURAN CONGRESS



An explosive device targeted National Party deputies during a press conference outside Honduras’ National Congress building in Tegucigalpa on 8 January. Deputy Gladis Aurora López suffered injuries including… pic.twitter.com/POPYgsB5qa — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) January 9, 2026

Ασθενοφόρο την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο ώστε να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί να φροντίσουν τα τραύματά της.

BREAKING: An explosion on the outskirts of Honduras’ Congress. pic.twitter.com/h8NHmxwntM — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

Εκπρόσωπος του κόμματός της κατηγόρησε την παράταξη LIBRE, στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας Σιομάρα Κάστρο, για την επίθεση.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα, στον απόηχο των εξαιρετικά αμφίρροπων προεδρικών εκλογών της 30ης Νοεμβρίου, όπου νικητής ανακηρύχθηκε ο υποψήφιος του PN, Νάσρι Ασφούρα – τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

The women survived pic.twitter.com/ap38ZiIf7J — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 9, 2026

Ο κεντρώος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών και προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, ζητώντας επανακαταμέτρηση ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.

Ο νέος πρόεδρος της Ονδούρας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 27η Ιανουαρίου 2026.