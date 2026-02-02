Ώρες αγωνίας για την παρουσιάστρια του «Today» Σαβάνα Γκάθρι: Αγνοείται η 84χρονη μητέρα της, η αστυνομία δεν αποκλείει εγκληματική ενέργεια

Θρίλερ σε εξέλιξη στην Αριζόνα, με τις αρχές να χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας του «Today» Σαβάνα Γκάθρι, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το Σαββατοκύριακο. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή drones, ειδικών σκύλων και της ομάδας ανθρωποκτονιών, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, δήλωσε σε συνέντευξη ότι η Νάνσι Γκάθρι, μητέρα της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 9:30 το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026), στο σπίτι της στην περιοχή του Τούσον στην Αριζόνα.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με τις αρχές, η 84χρονη αντιμετωπίζει ορισμένα σωματικά προβλήματα, ωστόσο η γνωστική της λειτουργία είναι μια χαρά.

Στις έρευνες συμμετέχουν drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αλλά και η ομάδα ανθρωποκτονιών. Όπως σημείωσε ο σερίφης Νάνος, η εμπλοκή της συγκεκριμένης ομάδας δεν είναι τυπική σε υποθέσεις εξαφάνισης, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία.

«Η υπόθεση αυτή ξεχώρισε λόγω όσων μας περιγράφηκαν στο σημείο, αλλά και όσων διαπιστώσαμε κατά την πρώτη αυτοψία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τη Δευτέρα (02.02.2026), η Σαβάνα Γκάθρι εξέδωσε δήλωση, η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή του NBC. «Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις σκέψεις, τις προσευχές και τα μηνύματα συμπαράστασης», ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή, η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην ασφαλή επιστροφή της αγαπημένης μας Νάνσι».

Η εκπομπή «Today» ξεκίνησε με πρώτη την είδηση της εξαφάνισης της μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι, η οποία απουσίαζε από το πάνελ.