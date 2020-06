Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε τις «φρικτές» και «πολιτικά κατευθυνόμενες» αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο του κατάφερε δύο πλήγματα σε διάστημα λίγων ημερών, με τις αποφάσεις του σχετικά με τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών εργαζομένων και το καθεστώς των εκατοντάδων χιλιάδων νεαρών μεταναστών.

«Αυτές οι φρικτές και πολιτικά κατευθυνόμενες αποφάσεις που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο φτύνουν κατάμουτρα τους ανθρώπους που είναι περήφανοι που αποκαλούνται Ρεπουμπλικανοί ή Συντηρητικοί…. Ψηφίστε Τραμπ 2020», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη σήμερα κατά της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, εμποδίζοντας την προσπάθειά του να τερματίσει το πρόγραμμα που προστατεύει από την απέλαση εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, τους επονομαζόμενους Dreamers, που εισήλθαν στις ΗΠΑ παράνομα όταν ήταν παιδιά.

«Έχετε την εντύπωση πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν με συμπαθεί;», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος σε ένα άλλο tweet.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me?