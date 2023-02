Σκόρπισε το θάνατο ένας νεαρός στο Ορλάντο, ο οποίος σκότωσε μια γυναίκα, ένα 9 χρονο κορίτσι, αλλά και ένα δημοσιογράφο την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για τους άλλους δύο φόνους του.

Ο 19χρονος Κιθ Μέλβιν αρχικά φέρεται να εκτέλεσε ενα κορίτσι 9 ετών και μια γυναίκα ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ του Ορλάντο, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το κανάλι Spectrum News 13 έστειλε τηλεοπτικό συνεργείο στην περιοχή, με τον ένοπλο να ανοίγει πυρ και εναντίον τους. Αποτέλεσμα ήταν ένας δημοσιογράφος να σκοτωθεί.

Σε βάρος του νεαρού, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τρεις δολοφονίες και δύο απόπειρες φόνου, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τζον Μίνα δεν είναι σαφή τα κίνητρα καμιάς από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Κιθ Μέλβιν Μόουζες πιστεύεται πως γνώριζε το πρώτο θύμα.

Ο σερίφης τόνισε πως δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει εάν και κατά πόσον το τηλεοπτικό συνεργείο μπήκε στο στόχαστρο του νεαρού επειδή έκανε ρεπορτάζ γι’ αυτόν, ούτε γιατί εισέβαλε στο σπίτι του μικρού θύματός και της μητέρας της.

Δείτε την ανάρτηση του καναλιού στο οποίο δούλευε ο δημοσιογράφος

Following the shooting death of a member of our Spectrum News 13 crew, our parent company, Charter Communications, has released a statement. pic.twitter.com/oiL4nqLT3E