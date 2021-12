Η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχθηκε σήμερα (15.12.2021) τον σουλτάνο του Ομάν, τον πρώτο αρχηγό κράτους που συναντά αυτοπροσώπως, μετά τη σύντομη νοσηλεία της τον Οκτώβριο.

Η Ελισάβετ υποδέχθηκε, όρθια και χωρίς μάσκα, τον σουλτάνο Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ και τη σύζυγό του σε ένα σαλόνι του πύργου του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο. Του έσφιξε το χέρι χωρίς να φοράει γάντια, σύμφωνα με τις φωτογραφίες από τη συνάντηση.

The Sultan of Oman and Her Highness the Hon. Lady visited The Queen at Windsor Castle today. pic.twitter.com/5OlekMMxu9