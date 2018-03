Oscars: Κίμελ τρολάρει… Γουόρεν Μπίτι!

Το τραγελαφικό περιστατικό των περσινών Όσκαρ δεν μπορούσε να λείπει από την έναρξη του Τζίμι Κίμελ. Πως να λείπει άλλωστε; Κάτι ανάλογο δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στα 89 χρόνια των βραβείων.

Θυμηθείτε εκείνη τη στιγμή που ο Γουόρεν Μπίτι «δίνει» το Όσκαρ στο La La Land ενώ νικήτρια ήταν η ταινία Moonlight!

Ο παρουσιαστής των Όσκαρ (για δεύτερη φορά) εμφανίστηκε στη σκηνή με το σμόκιν του μετά τη ρετρό ασπρόμαυρη έναρξη. Και αφού είπε τα… τετριμμένα τύπου «είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι ξανά ανάμεσα σε τόσες ταλαντούχες γυναίκες και τόσο ταλαντούχους άνδρες», έριξε το… φαρμάκι του.

«Φέτος, αν ακούσετε το όνομά σας, μη σηκωθείτε αμέσως, δώστε μας λίγο χρόνο να σιγουρευτούμε…».

Ο Κίμελ μίλησε και για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, τον άλλοτε κραταιό παραγωγό του Χόλιγουντ που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση από σχεδόν 100 γυναίκες.

Ο Γουάινστιν διαγράφηκε από την Ακαδημία. «Μόνο άλλο ένα μέλος της Ακαδημίας είχε την ίδια ποινή, επειδή… έδινε τα screeners του», είπε αστειευόμενος ο Κίμελ.

Προέτρεψε το Χόλιγουντ να αντιμετωπίσει τη σεξουαλική παρενόχληση, ώστε «οι γυναίκες να έχουν ν’ ασχοληθούν μ’ αυτήν μόνο… σ’ όλα τα υπόλοιπα πεδία της ζωής, σ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο».

Ο Τζίμι Κίμελ, κιμπάρης γαρ, ενημέρωσε τους «καλεσμένους» του πως μπορούν να πάρουν δώρο κι ένα jet ski φεύγοντας. Όχι όλοι. Όσοι κερδίσουν Όσκαρ. Με έναν όρο: δεν θα μιλήσουν πολύ στους ευχαριστήριους λόγους τους!

Αυτή η ατάκα δεν ήρθε στην έναρξη. Ήρθε όταν ο Κίμελ παρουσίασε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Είπε ότι από τις υποψηφιότητες καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει σκοτάδι αλλά και ελπίδα. «Εκτός από τον Λευκό Οίκο όπου η ελπίδα παραιτήθηκε την Τετάρτη». Εννοούσε την στενή σύμβουλο του Τραμπ, Χόουπ Χικς.

.@jimmykimmel: "If the last two years have taught us anything, it's that reality can be depressing. But tonight's nominated documentaries show us that were there is darkness, there's also hope.

"Except at the White House. Hope quit on Wednesday." https://t.co/6rfn5J0Vpt #Oscars pic.twitter.com/g6xs8pSqTb

— ABC News Politics (@ABCPolitics) March 5, 2018