Κόσμος

Όσλο: Ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον ύποπτο που σχετίζεται με την έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία

«Η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», διευκρίνισε η νορβηγικήαστυνομία
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο / NTB / Fredrik Varfjell / via REUTERS

Η νορβηγική αστυνομία αναζητεί έναν ύποπτο που φαίνεται στο υλικό από το σύστημα καμερών παρακολούθησης μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο, ανακοίνωσαν σήμερα (09.03.2026) ερευνητές.

Η έκρηξη που σημειώθηκε χθες (08.03.2026) το πρωί προκάλεσε ζημιά σε μία από τις εισόδους της πρεσβείας στο Όσλο, γεμίζοντας καπνό τον δρόμο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, με την νορβηγική αστυνομία να δηλώνει ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», διευκρίνισε η αστυνομία του Όσλο σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσέθεσε ότι ο μηχανισμός αυτός προκάλεσε «ισχυρή έκρηξη».

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν έναν κουκουλοφόρο που φοράει μαύρα ρούχα και μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπο του υπόπτου δεν φαίνεται.

Ο ύποπτος που ψάχνουν οι νορβηγικές αρχέςΟ ύποπτος που ψάχνουν οι νορβηγικές αρχές / Oslo Police / Handout via REUTERS

Ο ύποπτος στην υπόθεση αυτή δεν κατονομάστηκε, ενώ η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
93
76
71
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πώς το πόσιμο νερό γίνεται το νέο και επικίνδυνο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σηματοδοτεί μια ποιοτική αλλαγή στον χαρακτήρα του πολέμου – Το αφαλατωμένο νερό και γιατί είναι σημαντικό – Οι προηγούμενες επιθέσεις και οι επιπτώσεις
Μπαχρέιν
Newsit logo
Newsit logo