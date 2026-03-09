Όσλο: Ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον ύποπτο που σχετίζεται με την έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία

Η νορβηγική αστυνομία αναζητεί έναν ύποπτο που φαίνεται στο υλικό από το σύστημα καμερών παρακολούθησης μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο, ανακοίνωσαν σήμερα (09.03.2026) ερευνητές.

Η έκρηξη που σημειώθηκε χθες (08.03.2026) το πρωί προκάλεσε ζημιά σε μία από τις εισόδους της πρεσβείας στο Όσλο, γεμίζοντας καπνό τον δρόμο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, με την νορβηγική αστυνομία να δηλώνει ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», διευκρίνισε η αστυνομία του Όσλο σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσέθεσε ότι ο μηχανισμός αυτός προκάλεσε «ισχυρή έκρηξη».

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν έναν κουκουλοφόρο που φοράει μαύρα ρούχα και μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπο του υπόπτου δεν φαίνεται.

Ο ύποπτος που ψάχνουν οι νορβηγικές αρχές / Oslo Police / Handout via REUTERS

Ο ύποπτος στην υπόθεση αυτή δεν κατονομάστηκε, ενώ η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.