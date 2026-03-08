Όσλο: Ισχυρή έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ – Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03.2026) έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, η οποία σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα, 02:00 στην Ελλάδα).

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στην περιοχή, ο Μίκαελ Ντέλεμιρ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση (NRK) ότι η έκρηξη προκάλεσε «μικρές υλικές ζημιές» στην είσοδο του προξενικού τμήματος της αμερικανικής πρεσβείας, χωρίς να πει λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.

Ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι έβλεπε τηλεόραση όταν ακούστηκε η έκρηξη. «Η μητέρα μου κι εγώ νομίζαμε στην αρχή ότι προερχόταν από το σπίτι μας, οπότε κοιτάζαμε γύρω μας, αλλά στη συνέχεια είδαμε από το παράθυρο την άφιξη πολλών αστυνομικών», δήλωσε. «Υπήρχαν αστυνομικά σκυλιά, drones, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα, καθώς και ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή», αφηγήθηκε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Ωστόσο, η νορβηγική αστυνομία δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη ότι η έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο σχετίζεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.