Ένας 42χρονος Νορβηγός ιρανικής καταγωγής, είναι ο ύποπτος που συνελήφθη στο Όσλο της Νορβηγίας, μετά την επίθεση με πολυβόλο μπροστά από νυχτερινά κέντρα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι 21 τραυματίστηκαν, οι 10 από τους οποίους σοβαρά.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει την επίθεση ως “τρομοκρατική ενέργεια”, πιστεύοντας ότι «πρόκειται για έγκλημα μίσους» καθώς το ένα από τα δύο νυκτερινά κέντρα όπου εκδηλώθηκε η επίθεση, η London Pub, είναι γκέι κλαμπ.

Ο ύποπτος, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, ήταν γνωστός στις υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών, που είναι επίσης επιφορτισμένες με θέματα αντιτρομοκρατίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Κρίστιαν Άτλο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

“Είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατική ενέργεια”, σημείωσε ο Άτλο.

Η τελευταία κατηγορία συσχετίζεται με “τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, τον αριθμό των σκηνών του εγκλήματος (…) και υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι είχε την πρόθεση να σπείρει τον τρόμο”, συνέχισε.

Ο ύποπτος είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν για μικροαδικήματα, όπως το ότι έφερε μαχαίρι ή ακόμη είχε καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η παρέλαση υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ που προβλεπόταν να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στο Όσλο ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας μετά την επίθεση αυτή, κατά δύο νυχτερινών κέντρων το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της.

Έπειτα από “σαφείς” συστάσεις της αστυνομίας, “όλες οι εκδηλώσεις που συνδέονται με την Oslo Pride ακυρώνονται”, αναφέρουν οι διοργανωτές της σε ανακοίνωσή τους που αναρτήθηκε στο Facebook.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) έξω από την παμπ Per på hjørnet, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι, και στη συνέχεια μπροστά από το παρακείμενο γκέι κλαμπ London Pub, στο κέντρο της νορβηγικής πρωτεύουσας που ήταν γεμάτο κόσμο.

#BREAKING : All police officers in Norway to be armed in response to Oslo attack; security stepped up across capital pic.twitter.com/qQlB8eJF3N

“Απ’όσα μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο, ήταν ένα μόνο άτομο” που άνοιξε πυρ και “αυτό βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας”, είχε δηλώσει νωρίτερα ο αξιωματούχος της αστυνομίας Τόρε Μπάρσταντ σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει.

Ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν στην πρωτεύουσα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων άλλων περιστατικών.

Ο ύποπτος συνελήφθη στη 01:19 (02:19 ώρα Ελλάδος), πέντε λεπτά μετά τις πρώτες ειδοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ραδιοσταθμό NRK, ήταν γνωστός στις αστυνομικές υπηρεσίες και διεξάγεται έρευνα στο σπίτι του.

Σε βίντεο που ελήφθη από κινητό τηλέφωνο και μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της εφημερίδας Verdens Gang (VG), φαίνονται τρεις αστυνομικοί να θέτουν υπό έλεγχο έναν άνδρα, που βρίσκεται πλέον στο έδαφος.

Πολίτες βοήθησαν στην σύλληψη του υπόπτου, όπως και στην παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία χαιρέτισε “μια ηρωϊκή συμβολή”.

Δύο όπλα κατασχέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος: ένα αυτόματο όπλο και ένα περίστροφο, τα οποία ο αξιωματούχος της αστυνομίας Άτλο περιέγραψε ως “παλιά”.

BREAKING:



Norway investigates a possible terror attack after a man started shooting in front of the city’s largest gay pub “London Pub” last night.



2 dead, 14 wounded.



Today’s Oslo Gay Pride parade has been cancelled.



The suspect is a refugee from Iran pic.twitter.com/grjttJI0vl