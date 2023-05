Καλά το έλεγε σε εκείνο το μαγικό τραγούδι του ο Κώστας Χατζής: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η Γη με ζωγραφιά», διότι έτσι ακριβώς είναι, καθώς η πρώτη εικόνα που έστειλε από το διάστημα ο μετεωρολογικός δορυφόρος Μeteosat μοιάζει με ζωγραφιά.

Την πρώτη εικόνα με τον καιρό της Γης που κατέγραψε από το διάστημα ο νέος μετεωρολογικός δορυφόρος της ESA, Μeteosat που εκτοξεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, παρουσίασε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

«Ο δορυφόρος λειτουργεί. Έστειλε την πρώτη φωτογραφία. Επιχειρησιακά θα χρησιμοποιείται σε λίγους μήνες», ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος για το νέο ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο που θα καταγράφει από το διάστημα τον καιρό της Γης στον οποίο συμμετέχει και η ΕΜΥ.

Η πρώτη εικόνα του καιρού της Γης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τους Μετεωρολογικούς Δορυφόρους , που τραβήχτηκε στις 18 Μαρτίου δείχνει τις συννεφιασμένες συνθήκες σε Ευρώπη, Αφρική και τον Ατλαντικό. «Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας στις μετεωρολογικές προβλέψεις δεν ήταν δυνατό μέχρι πρόσφατα», αναφέρει σε ανάρτησή της η ΕUMETSAT.

