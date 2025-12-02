Ουαλία: Νεκρό βρέφος 4 εβδομάδων που το άφησαν χωρίς τροφή και σε βρεγμένα σεντόνια μέσα στο νοσοκομείο

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις από την ιατροδικαστική έρευνα σχετικά με τον θάνατο ενός βρέφους, μόλις τεσσάρων εβδομάδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας.

Σύμφωνα με την καταγραφή του περιστατικού, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2024, το βρέφος δεν είχε τραφεί επαρκώς, ενώ η μονάδα νεογνών αντιμετώπιζε «σοβαρή υποστελέχωση». Η κατάσταση αυτή οδήγησε στο να μείνει το νεογένητο χωρίς τροφή για τέσσερις ώρες και χωρίς επαρκή επίβλεψη, πάνω σε βρεγμένα σεντόνια, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί εγκαίρως η λοίμωξη που παρουσίασε. Και όλα αυτά μέσα σε νοσοκομείο της Ουαλίας.

Η ιατροδικαστής Ρέιτσελ Νάιτ ανέφερε ότι η νοσηλεύτρια Πασκουαλίνα Μόλο, υπεύθυνη για τη σίτιση του βρέφους, είχε αποσυνδέσει τον σωλήνα σίτισης για να επιτρέψει στους γονείς να το αγκαλιάσουν, παρά το γεγονός ότι είχε συνταγογραφηθεί συνεχής τροφοδοσία. Μόνο μετά την αφαίρεση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες νέες γραμμές σίτισης στη μονάδα, κάτι που αποδόθηκε στον «χαοτικό» τρόπο διαχείρισης του εξοπλισμού και στην καθυστέρηση παραλαβής υλικών.

Σύμφωνα με τη DailyMail, η Νάιτ έμεινε έκπληκτη από το γεγονός ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι σωλήνες σίτισης στη μεγαλύτερη μονάδα νεογνών της Ουαλίας, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για βασικό, απαραίτητο υλικό.

Η νοσηλεύτρια αναγκάστηκε να καλέσει άλλη πτέρυγα, περίπου πέντε λεπτά μακριά, προκειμένου να προμηθευτεί έξι σωλήνες. Παρά ταύτα, χρειάστηκε 1,5 ώρα για να φτάσουν στη μονάδα, και όταν τοποθέτησε τον νέο σωλήνα στο βρέφος, φέρεται να τον τοποθέτησε λανθασμένα, υπό πίεση για να βοηθήσει στη γέννηση άλλου βρέφους.

Επιπλέον, η νοσηλεύτρια δεν ενημέρωσε κανέναν για τις χαμένες ώρες σίτισης, ούτε διενήργησε αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν η παρατεταμένη έλλειψη τροφής είχε επηρεάσει την κατάσταση του βρέφους.

Το Δικαστήριο Coroner του Πόντιπριντ ενημερώθηκε ότι η ζωή των γονιών άλλαξε για πάντα μετά τον θάνατο του παιδιού τους. Η έρευνα κατέγραψε ότι το προσωπικό της μονάδας αναλάμβανε υπερβολικά πολλές εργασίες κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ότι οι νοσηλευτές φρόντιζαν διπλάσιο αριθμό ασθενών από τον προβλεπόμενο για τη μονάδα.

Παρατυπίες και ελλείψεις

Εκτός από την έλλειψη σίτισης, εντοπίστηκαν και σοβαρές παρατυπίες στα έγγραφα του βρέφους, με σημαντικά στοιχεία να λείπουν, όπως κρίσιμες παρατηρήσεις μεταξύ 16:00 και 17:00 της 9ης Μαΐου. Στις 16:00, άλλη νοσηλεύτρια παρατήρησε ότι το βρέφος «έδειχνε διαφορετικό». Τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων κρίθηκαν «ανησυχητικά», καθώς διαπιστώθηκε υπογλυκαιμία, μεταβολική και αναπνευστική οξέωση, ενώ το βρέφος είχε υποθερμία.

Στις 18:00, το προσωπικό αντιλήφθηκε ότι ο σωλήνας σίτισης ήταν διαρρέων και ότι το βρέφος είχε μείνει για τέσσερις ώρες χωρίς τροφή, πάνω σε κρύα υγρά σεντόνια. Η παρατεταμένη αυτή περίοδος χωρίς τροφή επηρέασε καθοριστικά την ικανότητα του οργανισμού του να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε λοίμωξη με αποτέλεσμα το βρέφος να καταλήξει.