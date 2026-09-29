Κόσμος

Νέα Υόρκη: Επιβάτης του μετρό βρήκε φρικτό θάνατο – Το σακίδιό του πιάστηκε στην πόρτα του συρμού

Ο άνδρας παρασύρθηκε από το τρένο και έπεσε στις γραμμές - Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ώρα αιχμής στο Μπρούκλιν
Μετρό Νέας Υόρκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο μετρό της Νέας Υόρκης, όταν το σακίδιό του πιάστηκε στην πόρτα του συρμού την ώρα που προσπαθούσε να κατέβει σε σταθμό του Μπρούκλιν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Δευτέρας 28.09.2026, σε ώρα αιχμής, στον σταθμό Utica Avenue στην Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία και μαρτυρίες, ο άνδρας κατέβαινε από συρμό που κινούνταν προς τα βόρεια, όταν το σακίδιό του εγκλωβίστηκε στις πόρτες του βαγονιού του μετρό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το τρένο άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο μετρό της Νέας Υόρκης, όταν το σακίδιό του πιάστηκε στην πόρτα του συρμού την ώρα που προσπαθούσε να κατέβει σε σταθμό του Μπρούκλιν. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Δευτέρας, σε ώρα αιχμής, στον σταθμό Utica Avenue. Σύμφωνα με την Αστυνομία και μαρτυρίες, ο άνδρας κατέβαινε από συρμό που κινούνταν προς τα βόρεια, όταν το σακίδιό του εγκλωβίστηκε στις πόρτες. Λίγες στιγμές αργότερα το τρένο άρχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και κατέληξε στις γραμμές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός μέσα στον σταθμό. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και κατέληξε στις γραμμές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός μέσα στον σταθμό.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
191
144
126
125
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η «μάχη» του Μάθιου Πέρι με τα ναρκωτικά - «Έδωσε 7 εκ. δολάρια για να μείνει νηφάλιος, έπαιρνε σοβαρά την ασθένειά του»
Στο νέο ντοκιμαντέρ γίνονται αναφορές στις 6.000 συναντήσεις στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, τις 15 επισκέψεις σε κέντρο αποτοξίνωσης, τα 14 χειρουργεία και τα 7 εκατομμύρια που έδωσε για απεξάρτηση
Μάθιου Πέρι
Ουγγαρία: Άρση ασυλίας του πρωθυπουργού για ένα κινητό και χειροπέδες σε δυο πρώην υπουργούς του Όρμπαν για μίζες που ζαλίζουν
Δύο πρώην υπουργοί της ακροδεξιάς κυβέρνησης Όρμπαν κατηγορούνται για δωροδοκία και κατάχρηση δημόσιων πόρων - Για αστείο λόγο ελέγχεται ο εν ενεργεία πρωθυπουργός
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν
Ελεύθερος μετά από 88 μέρες στη φυλακή ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς που είχε καταδικαστεί για «εξύβριση» του Ερντογάν
Στην απολογία του, ο Γκιοκτάς αναφέρθηκε στο αστείο του σχετικά με τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας», για τον Τούρκο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της σάτιρας
Ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς
Σχέδιο 5 σημείων της Κομισιόν για το μεταναστευτικό – Ενίσχυση Frontex, έμφαση στην πρόληψη μαζικών αφίξεων και στις επιστροφές
Περισσότερες αρμοδιότητες στη Frontex, παρακολούθηση των social media, χτύπημα στα κυκλώματα διακινητών και ταχύτερες επιστροφές προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο
Ισπανία μετανάστες
Newsit logo
Newsit logo