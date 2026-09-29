Κόσμος

Μέριλιν Μάνσον: Οι θαυμαστές των Slipknot δεν τον θέλουν στην περιοδεία τους

Ο Μέριλιν Μάνσον έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία
SLIPKNOT
SLIPKNOT / Credit line: Luis Blanco / Alamy / Profimedia
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«Εμφύλιος» στις τάξεις των Slipknot. Οι θαυμαστές του συγκροτήματος αντέδρασαν έντονα στην απόφαση του συγκροτήματος να συμπεριλάβει τον Μέριλιν Μάνσον ως καλλιτέχνη που θα ανοίγει τις συναυλίες τους στο πλαίσιο της περιοδείας τους του 2027, με τίτλο «(sic)est Stadium Tour». Η απόφαση προκάλεσε κριτική από ορισμένους θαυμαστές, δεδομένων των πολυάριθμων καταγγελιών για σεξουαλική και ενδοοικογενειακή κακοποίηση που έχουν διατυπωθεί εναντίον του Μάνσον.

Το metal συγκρότημα ανακοίνωσε τη μεγάλη αυτή περιοδεία χθες (28/09/26), με μοναδική συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη να έχει προγραμματιστεί για το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στις 3 Ιουλίου 2027.  Ο Μέριλιν Μάνσον θα εμφανιστεί στο Γουέμπλεϊ μαζί με τους Lorna Shore και τους Hatebreed. Στη συνέχεια ο Μάνσον (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπράιαν Γουόρνερ) και οι Hatebreed θα συμμετάσχουν στις συναυλίες των Slipknot στη Νότια Αμερική τον Σεπτέμβριο.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην σύντροφος του Μέριλιν Μάνσον, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, τον κατονόμασε δημόσια το 2021 ως τον άνθρωπο που φέρεται να την κακοποίησε, κατηγορώντας τον για χειραγώγηση με σκοπό την εκμετάλλευση και χειριστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Αντιδράσεις στα social media

Χιλιάδες σχόλια γράφτηκαν κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram που ανακοίνωνε τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Γουέμπλεϊ, με ορισμένους πιστούς οπαδούς των Slipknot να δηλώνουν ότι η συμμετοχή του Μάνσον τους αποτρέπει από το να αγοράσουν εισιτήρια.

«Θα ήθελα πολύ να το δω, αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να με κάνει να βάλω τα χρήματά μου στις τσέπες του Μάνσον» έγραψε ένας θαυμαστής. Άλλος έκανε λόγο για «μεγάλη απογοήτευση» και δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθεί και κάποιοι χαρακτήρισαν την απόφαση «απογοητευτική».

Ωστόσο, δεν ήταν αρνητικές όλες οι αντιδράσεις. Ορισμένοι θαυμαστές χαιρέτισαν τη συμμετοχή του Μάνσον και ένας τον χαρακτήρισε «ιδανικό support καλλιτέχνη» για τους Slipknot.

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