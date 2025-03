Ουάσινγκτον: Γιούχαραν τον Τζέι Ντι Βανς και την σύζυγό του σε συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου – «Καταστρέψατε αυτό το μέρος»

Με φωνές οργής και σφυρίγματα, έγινε η είσοδος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και της συζύγου του Ούσα, στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον, όπου γινόταν η συναυλία του Έλληνα σολίστα, Λεωνίδα Καβάκο.

Το ακροατήριο του πασίγνωστου Έλληνα σολίστα, με το που αντιλήφθηκε πως στο πολιτιστικό κέντρο της Ουάσινγκτον έμπαινε ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, θέλησαν να δείξουν την αντιπάθειά τους φωνάζοντας μάλιστα και συνθήματα.

Ένα από αυτά ήταν το: «καταστρέψατε αυτό το μέρος».

Τα βίντεο που βγήκαν στο «φως» από την περιπέτεια του ζευγαριού, δείχνουν καθαρά τις αμήχανες στιγμές που πέρασε το ζευγάρι.

Το εντυπωσιακό σε όλο αυτό είναι πως κανένας δεν τον χειροκρότησε, γεγονός που προκαλεί εντύπωση μιας και είναι λίγο καιρό στην εξουσία.

Σε ένα από αυτά τα καρέ, φαίνεται ο Τζέι Ντι Βανς να πίνει λίγο από το ποτό του ενώ ταυτόχρονα χαμογελά ειρωνικά. Την ίδια στιγμή το κοινό ουρλιάζει λέγοντας πόσο κακό έκανε στις ΗΠΑ.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR