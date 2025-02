Ουάσινγκτον: «Λανθασμένα δεδομένα» προκάλεσαν τη σύγκρουση με το αεροπλάνο της United Airlines λένε οι πιλότοι του ελικοπτέρου

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) εξετάζει την πιθανότητα το πλήρωμα του στρατιωτικού ελικοπτέρου που προκάλεσε την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, στα τέλη του περασμένου μήνα, να βασίστηκε σε «λανθασμένα δεδομένα».

Το αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκαν 67 άνθρωποι, ήταν η χειρότερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στις ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια. Το ελικόπτερο και το αεροπλάνο της United Airlines έπεσαν στον ποταμό Ποτόμακ της Ουάσινγκτον, κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Η πρόεδρος της NTSB Τζένιφερ Χόμεντι είπε ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου Black Hawk, το οποίο συγκρούστηκε στον αέρα με το επιβατικό Bombardier CRJ700 μιας θυγατρικής της εταιρείας United Airlines, φορούσαν διόπτρες νυκτός.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε «απόκλιση» όσον αφορά το ύψος στο οποίο πετούσε το ελικόπτερο, αφού ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης-εκπαιδευτής του έδωσαν διαφορετικά στοιχεία.

Η Χόμεντι παρουσίασε λεπτομερώς, σχεδόν ανά δευτερόλεπτο, τις τελευταίες στιγμές της πτήσης τόσο του ελικοπτέρου όσο και του αεροσκάφους, βασιζόμενη στα δεδομένα από τους καταγραφείς πτήσης και συνομιλίας. Λίγο πριν από τη συντριβή, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική, νυχτερινή πτήση, ανέφερε ότι βρισκόταν σε ύψος 300 ποδιών, ενώ ο πιλότος-εκπαιδευτής είπε ότι ήταν στα 400 πόδια.

