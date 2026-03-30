Ουάσινγκτον: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη φονική σύγκρουση του αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο

Και οι 67 άνθρωποι πέθαναν
Ουάσινγκτον: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη φονική σύγκρουση του αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, τον Ιανουάριο του 2025, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης και της πτώσης του αεροσκάφους με τους 64 επιβαίνοντες, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το 2001. 

Το αεροπλάνο και το ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση στον αέρα έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ από το 2001 που άφησε πίσω της νεκρούς τους 67 συνολικά επιβαίνοντες και των δύο αεροσκαφών.

Το αεροπλάνο της American Airlines με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη την Τετάρτη (29.01.25) το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον, αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk, καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου, για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

