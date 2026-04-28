Ιράν: Χωρισμένα «στα δύο» τα Στενά του Ορμούζ – Φρουροί της Επανάστασης και στρατός μοιράζονται τον έλεγχό τους

Αν και η κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ, το Ιράν δεν θεωρεί ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, τόνισε ένας Ιρανός στρατιωτικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, οι οποίες μεταδόθηκαν λίγο μετά την τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ.

«Η κατάσταση εξακολουθεί να θεωρείται εμπόλεμη και η βάση δεδομένων με τους στόχους και τον εξοπλισμό των δυνάμεων έχει ενημερωθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος, υποδεικνύοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιστρέψει στις μάχες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Ιρανός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι έχει συμφωνηθεί μια «κατανομή ελέγχου» μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων του Ιράν, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμβατικές ένοπλες δυνάμεις και οι παραστρατιωτικοί Φρουροί της Επανάστασης.

Όπως είπε, το δυτικό τμήμα των Στενών διοικείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και το ανατολικό τμήμα από τον τακτικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι το καθεστώς του Ιράν είναι εσωτερικά διχασμένο και δεν είναι σαφές ποιος έχει τον έλεγχο.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε σημερινή του ανάρτηση: «Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε ‘Κατάσταση Κατάρρευσης’. Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την κατάσταση της ηγεσίας τους (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!)».