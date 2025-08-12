Κόσμος

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει χάσει τη σύγκρουση και ότι η Ρωσία έχει αναδειχθεί νικήτρια, παραμονή της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν
Φωτογραφία αρχείου / Inquam Photos / Tudor Pana via REUTERS

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «ήδη κερδίσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση δεν είναι πλέον ανοιχτή. Η δήλωση αυτή έγινε ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή (15.08.2025).

Στην εξουσία από το 2010, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχεται τακτικά επικρίσεις από τους Ευρωπαίους εταίρους του για τους στενούς δεσμούς του με τη Μόσχα και την αντίθεσή του στην παροχή βοήθειας προς το Κίεβο. Παρέμεινε κοντά στον Βλαντίμιρ Πούτιν παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που δεν υπέγραψε τη κοινή δήλωση η οποία επαναβεβαίωνε το δικαίωμα της Ουκρανίας να αποφασίζει ελεύθερα για το μέλλον της.

Σε συνέντευξή του στο μέσο Patriot στο YouTube, ο Όρμπαν δήλωσε: «Μιλάμε σαν να υπάρχει ακόμα πόλεμος, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία τον έχει κερδίσει». Πρόσθεσε ότι το μόνο ερώτημα πλέον είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες η Δύση, που στηρίζει το Κίεβο, θα αναγνωρίσει αυτήν την κατάσταση και ποιες θα είναι οι συνέπειες.

Η Ευρώπη «απούσα» από τις διαπραγματεύσεις

Ο Όρμπαν υποστήριξε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον υπάρχει ο κίνδυνος το μέλλον της Ευρώπης να καθοριστεί χωρίς τη συμμετοχή της.

«Αν δεν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», δήλωσε, κρίνοντας ότι η στάση της ΕΕ για την Ουκρανία έκανε την ήπειρο να φαίνεται «γελοία και παθητική». «Όταν δύο ηγέτες διαπραγματεύονται – οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι – και δεν είσαι προσκεκλημένος, δεν κάθεσαι απλώς με σταυρωμένα χέρια», τόνισε.

