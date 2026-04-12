Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές που κινδυνεύει να χάσει ο Ορμπάν μετά από 16 χρόνια

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή του Πάσχα 12.04.2026, στην Ουγγαρία, καθώς πολλοί τις χαρακτηρίζουν ως τις πιο σημαντικές μέχρι τώρα. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία, αλλά για μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει το μέλλον της χώρας και να επηρεάσει ευρύτερα τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ουγγαρία, οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να εμπιστεύονται τον Βίκτορ Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια, ή αν θα δώσουν την ευκαιρία για αλλαγή στον Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό του αντίπαλο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μαζική συμμετοχή και υψηλό ενδιαφέρον

Από νωρίς το πρωί, η συμμετοχή στις κάλπες ήταν εντυπωσιακή, με τα ποσοστά να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο της μετακομμουνιστικής περιόδου. Μέσα στις πρώτες ώρες, εκατοντάδες χιλιάδες περισσότεροι ψηφοφόροι είχαν ήδη ψηφίσει σε σχέση με τις εκλογές του 2022, δείχνοντας πόσο κρίσιμη θεωρούν τη σημερινή ημέρα.

Μέχρι νωρίς το μεσημέρι, πάνω από το 50% των ψηφοφόρων είχε προσέλθει στα εκλογικά τμήματα, ενισχύοντας την εικόνα μιας εκλογικής μάχης που κινητοποιεί μαζικά την κοινωνία. Η υψηλή συμμετοχή θεωρείται από πολλούς ένδειξη ότι οι πολίτες θέλουν να εκφράσουν ξεκάθαρα τη στάση τους για το μέλλον της χώρας.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είχε φτάσει το 66% στις 16:00 ώρα Ελλάδας έναντι 52,75% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.

Λίγο μετά τις 18:00 ανακοινώθηκε ότι η συμμετοχή έφτασε στο 74,23% έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.

Πολιτική σύγκρουση με διεθνείς διαστάσεις

Ο Όρμπαν, μετά την ψήφο του, εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι εδώ για να νικήσει», ενώ τόνισε την ανάγκη για ενότητα, προειδοποιώντας για δύσκολες προκλήσεις που έρχονται για την Ευρώπη. Παρουσιάζει την πολιτική του ως εγγύηση σταθερότητας σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Από την άλλη πλευρά, ο Πέτερ Μαγιάρ, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza έδωσε διαφορετικό τόνο, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές ιστορική καμπή και καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση». Παράλληλα, έθεσε το δίλημμα ανάμεσα στη διαφθορά και τη διαφάνεια, επιχειρώντας να πείσει ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας.

Η αναμέτρηση αυτή έχει και έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Ο Όρμπαν είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς πολιτικής, έχοντας συγκρουστεί επανειλημμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατώντας συχνά αποστάσεις από τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις, ενώ διατηρεί σχέσεις με τη Ρωσία και έχει τη στήριξη κύκλων που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της χώρας, δέχεται έντονη κριτική για περιορισμό των ελευθεριών των ΜΜΕ, αποδυνάμωση θεσμών και ενίσχυση ενός κύκλου επιχειρηματιών που τον στηρίζουν. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, όμως η συζήτηση αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά το πολιτικό κλίμα.

Παρά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο Μαγιάρ, η μάχη παραμένει δύσκολη. Το εκλογικό σύστημα ευνοεί το κυβερνών κόμμα, ενώ ο Όρμπαν διατηρεί ισχυρό έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης και σημαντική υποστήριξη από ψηφοφόρους εντός και εκτός χώρας.

Το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει είτε τη συνέχιση μιας μακράς πολιτικής κυριαρχίας είτε την αρχή μιας νέας εποχής για την Ουγγαρία.