Ρούμπιο σε Όρμπαν: «Ο Τραμπ επιθυμεί την επιτυχία σας στις εκλογές, είναι κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα»

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να έχει την ξεκάθαρη υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, όπως δημόσια παραδέχθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βίκτορ Ορμπάν στη Βουδαπέστη, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως οι δεσμοί των ΗΠΑ με την Ουγγαρία εισέρχονται σε μια «χρυσή εποχή», όμως φάνηκε να εξαρτά την προοπτική αυτή από τη συνέχιση της ηγεσίας του Ορμπάν.

Στο πλαίσιο αυτό ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την επιτυχία του Ούγγρου πρωθυπουργού στις επερχόμενες εκλογές επειδή η ηγεσία του έχει κρίσιμη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά προσηλωμένος στην επιτυχία σας, επειδή η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία», δήλωσε ο Ρούμπιο ενώ στεκόταν δίπλα στον Ορμπάν.

US Secretary of State Marco Rubio says President Donald Trump is "deeply committed" to the success of Hungarian Prime Minister Viktor Orban, who faces elections in April with a significant challenge from the opposition.

«Θέλουμε η χώρα αυτή να πάει καλά. Είναι προς το εθνικό συμφέρον μας, ιδιαίτερα όσο είστε εσείς ο πρωθυπουργός και ο ηγέτης αυτής της χώρας», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών φρόντισε πάντως να υπογραμμίσει ότι το τι θα συμβεί στην Ουγγαρία, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, θα το αποφασίσουν οι Ούγγροι ψηφοφόροι.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, βρίσκεται στο δεύτερο σταθμό μιας διήμερης περιοδείας του στην κεντρική Ευρώπη, με επισκέψεις στη Σλοβακία και την Ουγγαρία, οι συντηρητικοί ηγέτες των οποίων διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Ορμπάν υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να φοβάται κανείς για το τι θα συμβεί στην Ουγγαρία» μετά τις εκλογές αυτές.

«Η κυβέρνηση θα σχηματισθεί στη βάση της βούλησης των Ούγγρων», πρόσθεσε. «Μερικές φορές χάνω, μερικές φορές κερδίζω», υπενθύμισε ο ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία το 2010.

«Μην έχετε λοιπόν φόβο για το τι θα συμβεί αν δεν κερδίσουμε, επειδή αυτό συμβαίνει τακτικά», δήλωσε.

Ο 62χρονος Βίκτορ Ορμπάν βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη πρόκληση από το 2010 που επέστρεψε στην εξουσία, καθώς το κόμμα του, το Fidesz, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις του αντιπολιτευόμενου σχηματισμού TISZA.

Σε ομιλία του το Σάββατο (14.02.2026) δήλωσε ότι θα συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον των «ψευδοοργανώσεων των πολιτών, των εξαγορασμένων δημοσιογράφων, δικαστών και πολιτικών», στάση παρόμοια με αυτή που τηρεί ο αμερικανός πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες.