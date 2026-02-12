Ουγγαρία: Ροζ βίντεο με τον αντίπαλο του Όρμπαν στο κρεβάτι με πρώην του – «Ρωσικού τύπου εκβιασμός»

Βολές κατά του Βίκτορ Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο εκτοξεύει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ. Ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ούγγρου πρωθυπουργού καταγγέλλει εκβιασμό ρωσικού τύπου.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, αρχηγός του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της Ουγγαρίας, ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε και κατηγορεί την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν ότι χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει.

Το κόμμα «Tisza» του Μαγιάρ είναι ο κύριος αντίπαλος του «Fidesz» του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου στην Ουγγαρία και αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ενταθεί τελευταία με προσωπικές επιθέσεις, καθώς και με τη χρήση deepfake βίντεο.

Στις 10 Φεβρουαρίου άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες ενός δωματίου, με υπονοούμενα ότι συνδέονται με ένα σεξουαλικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Μαγιάρ.

Στο ερωτικό βίντεο ο Μαγιάρ είναι στο κρεβάτι με πρώην σύντροφό του.

Peter Magyar, the lead opposition figure in Hungary, claims that a sex tape will be released about him on Wednesday. Magyar says he has received threats for a while now but he will “not yield to blackmail.” pic.twitter.com/chfNQDbhAR — Flora Garamvolgyi (@floragaramvolgy) February 10, 2026

«Εκείνη τη νύχτα δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν θύμα μίας επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών»

Με ένα βίντεο που «ανέβασε» χθες (12.02.2026) το βράδυ στα social media ο ίδιος ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας παραδέχεται ότι επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φωτογραφίας τον Αύγουστο του 2024 μετά από ένα πάρτι και είχε συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις με την πρώην σύντροφό του.

«Εκείνη τη νύχτα δεν συνειδητοποίησα ότι ήμουν θύμα μίας επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών, αλλά αργότερα συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει σε μία κλασική κατάσταση εκβιασμού ρωσικού τύπου (μέθοδος Κομπρομάτ). Αλλά αφού δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, η συνείδησή μου είναι καθαρή», λέει ο Πέτερ Μαγιάρ και συνεχίζει μπαίνοντας σε λεπτομέρειες:

«Άλλα άτομα που ήταν παρόντα στο διαμέρισμα πιθανόν είχαν μαζί τους ναρκωτικά, αλλά εγώ δεν έχω πάρει και είμαι έτοιμος να υποβληθώ σε τεστ ναρκωτικών».

«Δεν ξέρω πώς θα επεξεργαστούν στη συνέχεια τις εικόνες και τις ηχογραφήσεις που καταγράφηκαν παράνομα στο διαμέρισμα με εξοπλισμό των μυστικών υπηρεσιών, αλλά προτείνω να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η ηχογράφηση που έγινε στο δωμάτιο χωρίς περικοπές», πρόσθεσε.

Péter Magyar comes clean about what he thinks is featured on the video leak, but is afraid that the video published will be altered following a “Russian honeypot-style operation” blackmailing him. He says he was seduced by his ex on August 3 2025, and did not realize the danger. pic.twitter.com/fYk7X8jVDb — Csaba Tóth ΟΠτ(@tothcsabatibor) February 12, 2026

«Οι ηγέτες του ”Fidesz” (σ.σ. κόμμα του Όρμπαν) γνωρίζουν ότι έχω τους γιους μου μαζί αυτή την εβδομάδα, καθώς η εκστρατεία μας ξεκινά την επoμένη. Ήθελαν να καταστρέψουν αυτή την περίοδο και να με υποβάλουν σε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση, ώστε να κάνω κάποιο λάθος. Δεν θα τα καταφέρουν», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Εκπρόσωποι του «Fidesz» αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη διανομή της φωτογραφίας ή γνώση για το βίντεο.