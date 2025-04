Ουκρανία: 4 τραυματίες από την επίθεση ρωσικών drones στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές – Οι Ουκρανοί λένε ότι κατέρριψαν 56

Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ drones σε νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν και να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά κτίρια στο Κίεβο και άλλα τμήματα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο (12.4.25) Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα 56 από τα 88 drones που εκτόξευσε η Ρωσία έπληξαν πέντε περιοχές στην Ουκρανία, το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό, το Ντονέτσκ και το Ντνιπροπετρόφσκ., όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χάθηκε το ίχνος 24 drones καθώς ο στρατός ενεργοποίησε μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Footage of the night work of air defense over Kyiv



The occupiers once again attacked the capital with drones. Three people were injured.



In total, this night, the Russians launched 88 “Shaheds” at Ukraine. pic.twitter.com/wbDmfPRnS7