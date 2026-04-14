Ουκρανία: 8χρονο αγόρι σκοτώθηκε και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με drones

Μερικές ώρες νωρίτερα, ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, είχε απολογισμό 5 νεκρούς και 27 τραυματίες
Στιγμιότυπο από ρωσική επίθεση στην πόλη Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας
Στιγμιότυπο από ρωσική επίθεση στην πόλη Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας / πηγή φωτογραφίας Χ

Ένα 8χρονο αγόρι σκοτώθηκε και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες (14.04.2026) εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην πόλη Τσερκάσι, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης, Ίχορ Ταμπουρέτς ενημέρωσε μέσω Χ (πρώην Twitter) πως ρωσικά drones προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών στην κεντρική Ουκρανία.

Αποτέλεσμα ήταν ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 άλλοι κάτοικοι να τραυματιστούν. Διευκρίνισε πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.

Κόσμος
