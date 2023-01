Η Ουκρανία θα παραλάβει «από 120 έως 140» βαρέα άρματα μάχης από τους Δυτικούς συμμάχους της στο «πρώτο κύμα» του εφοδιασμού της από 12 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Το Κίεβο έλαβε τις προηγούμενες ημέρες τη δέσμευση πολλών δυτικών χωρών ότι θα στείλουν άρματα μάχης για να βοηθήσουν τις δυνάμεις της Ουκρανίας να απωθήσουν τη ρωσική εισβολή.

«Ο συνασπισμός των αρμάτων τώρα έχει 12 μέλη. Μπορώ να αναφέρω ότι στο πρώτο κύμα των παραδόσεων οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν 120-140 δυτικά άρματα μάχης» είπε ο Ουκρανός πρωθυπουργός σε διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε.

Όπως είπε, πρόκειται για γερμανικά άρματα Leopard 2, για τα βρετανικά Challenger 2 και για τα αμερικανικά M1 Abrams.

Το Κίεβο υπολογίζει επίσης ότι θα εφοδιαστεί με γαλλικά άρματα Leclerc.

