Η εξωτερική ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκαταστάθηκε έπειτα από μια διακοπή που τον ανάγκασε να καταφύγει σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν με ντίζελ.

Αυτά δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι.

«Ενημερώθηκα από την ομάδα μας στο σημείο ότι η εξωτερική ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια έχει αποκατασταθεί», είπε ο Γκρόσι στο Twitter.

«Ο διαχειριστής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια αναφέρει ότι η σημερινή πρωινή διακοπή προκλήθηκε από ζημιές από βομβαρδισμούς σε έναν μακρινό υποσταθμό, υπογραμμίζοντας πόσο επισφαλής είναι η κατάσταση», συμπλήρωσε.

