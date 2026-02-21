Κόσμος

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που απειλούν να διακόψουν τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας

«Τα τελεσίγραφα θα έπρεπε να σταλούν στο Κρεμλίνο και ασφαλώς όχι στο Κίεβο» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών
υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Valentyn Ogirenko

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τα «τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» εκ μέρους των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, αφού οι δύο χώρες απείλησαν να διακόψουν τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο αν συνεχίσει να εμποδίζει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω του ρωσικού αγωγού που διέρχεται από την ουκρανική επικράτεια.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις. Το Κίεβο λέει ότι ο εξοπλισμός καταστράφηκε από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις 27 Ιανουαρίου.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είπε νωρίτερα ότι θα διακόψει τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, εκτός και αν το Κίεβο επιτρέψει τη ροή του ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά, σοβιετικής κατασκευής, προς τη χώρα του. Ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Όρμπαν είχε εξαπολύσει μια παρόμοια απειλή την Πέμπτη.

«Η Ουκρανία απορρίπτει και καταδικάζει τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας αναφορικά με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό μεταξύ των χωρών μας. Τα τελεσίγραφα θα έπρεπε να σταλούν στο Κρεμλίνο και ασφαλώς όχι στο Κίεβο» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία από κοινού εξάγουν στην Ουκρανία σχεδόν τη μισή από την ηλεκτρική ενέργεια που της παρέχει συνολικά η ΕΕ, στην οποία βασίζεται ολοένα και περισσότερο επειδή οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει το δίκτυό της.

«Εάν οι παραδόσεις πετρελαίου δεν ξαναρχίσουν τη Δευτέρα θα ζητήσω από τη SEPS (την κρατική εταιρεία της Σλοβακίας) να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία», έγραψε ο Φίτσο σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Κίεβο απάντησε ότι τέτοιες ενέργειες είναι «προκλητικές, ανεύθυνες και απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, που συμπληρώνει τέσσερα χρόνια την Τρίτη, η Ουκρανία επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν περιοριστεί δραστικά, αλλά δεν διακόπηκαν. Το Κίεβο πρότεινε στην ΕΕ εναλλακτικούς δρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου στην Ευρώπη, όσο συνεχίζεται η επισκευή του αγωγού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
140
92
91
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση: Υπέγραψε νέους δασμούς 10% σε όλες τις χώρες – «Είναι μεγάλη μου τιμή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών
Ο Ντόναλντ Τραμπ 14
Newsit logo
Newsit logo