Αστυνομικός που συνεργάστηκε με τις αρχές της Ρωσίας σκοτώθηκε σήμερα (27.04.2023) από εκρηκτικό μηχανισμό στη Μελιτόπολη, μια από τις βασικές πόλεις στις κατεχόμενες περιοχές στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Η έκρηξη έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27.04.20223) μπροστά σε κτίριο διαμερισμάτων, ανακοίνωσε το γραφείο του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών σε αυτή την περιοχή, την προσάρτηση της οποίας κήρυξε η Ρωσία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Μελιτόπολη είναι η βασική πόλη του τμήματος της Ουκρανίας, στο οποίο έχει εισβάλει η Ρωσία στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια κατέληξε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της διοίκησης αυτής που κυκλοφόρησε βίντεο το οποίο δείχνει ένα φορτηγάκι και ένα αυτοκίνητο να έχουν καταστραφεί από την έκρηξη και κηλίδες αίματος στο έδαφος.

Ukrainian partisans in Russian-occupied Melitopol eliminated the collaborator Alexander Mishchenko. He was working for the police of the occupation. His car was blown up.



Source: https://t.co/THgqng99n7#Ukraine #Melitopol #Zaporizhzhia pic.twitter.com/04bLvsk7YF