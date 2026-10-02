Ο Τζίμι Κίμελ έβγαλε παρατσούκλι στον Ντόναλντ Τραμπ που αποκοιμήθηκε live στο Οβάλ Γραφείο – «Nappy Don Trump»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ γραφείο σε live μετάδοση και μάλιστα λίγα λεπτά αφότου είχε αποκαλέσει για ακόμη μία φορά τον Τζο Μπάιντεν «Sleepy Joe». Ο αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ – που κοντράρεται συχνά με τον αμερικανό πρόεδρο – δεν θα άφηνε ασχολίαστο το περιστατικό.

Ο Τζίμι Κίμελ, πρόβαλε τα επίμαχα πλάνα με τον Τραμπ να αποκοιμιέται στο «Jimmy Kimmel Live!» και βρήκε νέο παρατσούκλι για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Nappy Don Trump».

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Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε πει στους δημοσιογράφους: «Αυτή η ανακοίνωση είναι δυνατή μόνο χάρη στις φιλοαμερικανικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, υπό τον Sleepy Joe Biden… τον έχετε ακουστά;» «Όχι, δεν τον έχω ακουστά. Δεν τον έχεις αναφέρει ποτέ ξανά», σχολίασε ειρωνικά ο Κίμελ.

Στη συνέχεια έπαιξε πλάνα στα οποία ο Τραμπ φαίνεται να έχει κλειστά τα μάτια και να γέρνει το κεφάλι του ενώ μέλη της κυβέρνησής του μιλούν πίσω του.

«Και μετά, μόλις λίγα λεπτά αφότου επικαλέστηκε το όνομα “Sleepy Joe Biden”, ο Nappy Don Trump αποκοιμήθηκε και ταξίδεψε στη χώρα των ονείρων σε ζωντανή μετάδοση», είπε.

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Ο Τραμπ έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι κοιμάται σε παρόμοια στιγμιότυπα. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal είχε πει ότι απλώς κλείνει τα μάτια του επειδή τον χαλαρώνει και ότι ορισμένες φωτογραφίες τον πετυχαίνουν την ώρα που ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του.

«Απλώς τα κλείνω. Με χαλαρώνει πολύ», είχε δηλώσει. «Μερικές φορές με φωτογραφίζουν την ώρα που ανοιγοκλείνω τα μάτια και με πετυχαίνουν ακριβώς στη στιγμή».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κίμελ σατιρίζει τον Τραμπ για πλάνα στα οποία φαίνεται να νυστάζει. Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο τον είχε αποκαλέσει «Teddy Doze-evelt», μετά από στιγμιότυπα από εκδήλωση για την 11η Σεπτεμβρίου.

Τότε ο Κίμελ είχε σχολιάσει ότι ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να διαψεύσει πως ο Τραμπ κοιμόταν, υποστηρίζοντας ότι απλώς «παρακολουθούσε με προσήλωση».