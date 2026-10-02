Κατασχέθηκαν 33.000 δίσκοι μουσικής των Ναζί στη Γερμανία – Τέσσερις συλλήψεις και έρευνες για δεκάδες συνεργούς

Περίπου 33.000 ηχογραφήσεις μουσικής των Ναζί κατάσχεσε η αστυνομία στη Γερμανία. Τα ηχητικά κομμάτια του ναζιστικού κόμματος που είχε ιδρύσει ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν γραμμένα σε CD, δίσκους βινυλίου και κασέτες.

Η αστυνομική επιχείρηση για τις ηχογραφήσεις των ύμνων των Ναζί, επεκτάθηκε σε όλα τα κρατίδια της Γερμανίας, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες και σε άλλες χώρες.

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Περισσότεροι από 20.000 δίσκοι βρέθηκαν στα σπίτια τεσσάρων υπόπτων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Μεκλεμβούργου – Πομερανίας.

Κατασχέθηκαν, επίσης, περίπου 130 συσκευές αποθήκευσης – όπως σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα και USB – καθώς και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε μουσική που διαδίδει αυτό που οι δικαστικές υπηρεσίες χαρακτήρισαν ως «εθνικοσοσιαλιστική, αντισημιτική, ρατσιστική και απάνθρωπη ιδεολογία».

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Οι τέσσερεις συλληφθέντες ηλικίας 55, 52, 48 και 43 ετών, φέρεται να ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να παράγουν και να διοχετεύουν στην αγορά CD και δίσκους βινυλίου με αυτό το περιεχόμενο.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εργοστάσια στην Εσθονία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία, όπου πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν οι ηχογραφήσεις.