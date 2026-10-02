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Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες ντίζελ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα - Οι ευρωπαϊκές χώρες συζητούν σχέδιο για αποδέσμευση αποθεμάτων
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Kevin Lamarque
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να προχωρήσει στην αποδέσμευση μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματά της, την ώρα που οι υψηλές τιμές και οι πιέσεις στην παγκόσμια αγορά καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση του ντίζελ από τα ευρωπαϊκά αποθέματα πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Ο ίδιος, πάντως, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις ποσότητες ή το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζητούν σήμερα γαλλική πρόταση για επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ απαντώντας στις πιέσεις των ΗΠΑ επί των ευρωπαϊκών χωρών για την απελευθέρωση περισσότερων ποσοτήτων ντίζελ σε μία προσπάθεια για την μείωση των τιμών που έχουν εκτιναχθεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τους κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζήτησαν την γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση από ευρωπαϊκές χώρες 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγή.

Οι χώρες της G7 έχουν συνομιλίες σήμερα το απόγευμα για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.

Οι συζητήσεις γίνονται μετά τις έντονες πιέσεις της Ουάσινγκτον προς την Ευρώπη για αξιοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά και να περιοριστούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων.

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