Τέξας: Μητέρα πυροβόλησε την 4χρονη κόρη της και αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι έχασε την επιμέλειά της

Συγκλονιστική είναι η υπόθεση οικογενειακής τραγωδίας στο Χιούστον του Τέξας, όπου μια 35χρονη διαζευγμένη μητέρα σκότωσε την 4χρονη κόρη της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, λίγες μόλις ώρες αφότου έχασε τη δικαστική μάχη για την επιμέλεια του κοριτσιού.

Σύμφωνα με το ABC13, η μητέρα, Σιμπέλ Σαβέλα, επρόκειτο το βράδυ της Τρίτης να παραδώσει την κόρη της, Βίβιαν, στον πρώην σύζυγό της, Άαρον Σαβέλα κάτι που δεν θα γίνει ποτέ αφού πυροβόλησε θανάσιμα το παιδί μέσα στο σπίτι της στο Χιούστον του Τέξας και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

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«Υπήρξε νωρίτερα την ίδια ημέρα ακρόαση για την επιμέλεια, η οποία δεν είχε καλή έκβαση για τη μητέρα», δήλωσε ο υπαστυνόμος της αστυνομίας του Χιούστον, Λάρι Κρόουσον. «Επέστρεψε στο σπίτι, πυροβόλησε την 4χρονη και στη συνέχεια πυροβόλησε τον εαυτό της», πρόσθεσε. Η 35χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά της μία ημέρα αργότερα.

HOLY CRAP. A Texas mom SHOT her 4-year-old daughter dead just HOURS after losing a custody battle, then turned the gun on herself



Did she know about Lindsay Clancy?



Cibelle Savella, 35, was supposed to hand little Vivian over to her ex-husband Aaron that night, and… pic.twitter.com/kSNMrvVYPj — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 2, 2026

Η δικαστική διαμάχη των δύο γονιών

Η μητέρα η οποία καταγόταν από τη Βραζιλία, είχε πάρει διαζύγιο από τον Άαρον Σαβέλα τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει δικαστική αντιπαράθεση για την επιμέλεια της κόρης τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, περίπου οκτώ ώρες πριν από την τραγωδία είχε εκδοθεί νέα απόφαση σε βάρος της μητέρας.

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Μεταξύ άλλων, της απαγορεύτηκε να μιλά στην κόρη της στα πορτογαλικά, εκτός εάν παρών ήταν επόπτης που γνώριζε τη γλώσσα. Παράλληλα, δεν της επιτρεπόταν να παρακολουθεί σχολικές παραστάσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού.

Η απόφαση προέβλεπε επίσης ότι θα έπρεπε να καταβάλλει διατροφή στον πρώην σύζυγό της και να καλύπτει το 50% των ιατρικών εξόδων που δεν αποζημιώνονταν από ασφάλιση.

Δεν είχε γίνει άμεσα σαφές για ποιον λόγο το δικαστήριο επέβαλε τόσο αυστηρούς περιορισμούς στη μητέρα και ανέθεσε την κύρια φροντίδα της Βίβιαν στον πατέρα της.

«Η Βίβιαν αγαπήθηκε χωρίς όρια»

Οι συγγενείς της 4χρονης δηλώνουν συντετριμμένοι από την τραγωδία. «Η Βίβιαν ήταν τεσσάρων ετών. Την αγαπούσε απεριόριστα ο πατέρας της, Άαρον, και όλοι όσοι τη γνώρισαν. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που μας αφαιρέθηκε», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Η οικογένεια υποστήριξε επίσης ότι ο πατέρας είχε ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες προκειμένου να προστατεύσει το παιδί.

«Ο Άαρον έκανε όλα όσα ζητά ο νόμος από έναν γονέα που προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του. Εμπιστεύθηκε τα δικαστήρια. Ακολούθησε κάθε εντολή και περίμενε τη διαδικασία να λειτουργήσει», ανέφεραν.

«Την Τρίτη, ένας δικαστής ανέθεσε στον Άαρον την κύρια φροντίδα της Βίβιαν και εκείνη επρόκειτο να πάει στο σπίτι του το ίδιο βράδυ. Δεν έφτασε ποτέ».

Η δικηγόρος Σάρλοτ Ρέινγουότερ, η οποία εκπροσωπούσε τον Άαρον Σαβέλα, δήλωσε στο KHOU ότι η οικογένεια είναι «συντετριμμένη από αυτή την εξέλιξη». «Ασκώ το οικογενειακό δίκαιο εδώ και 28 χρόνια και δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν νομίζω ότι κανείς μέσα στη δικαστική αίθουσα την Τρίτη μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η κατάληξη».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών, ενώ η οικογένεια της μικρής Βίβιαν προσπαθεί να διαχειριστεί μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε λίγες ώρες μετά την τελευταία δικαστική απόφαση για την επιμέλειά της.