Επί μήνες κυκλοφορεί η πληροφορία πως η Ουκρανία ετοιμάζει μια μεγάλη εαρινή αντεπίθεση για να απωθήσει τους Ρώσους εισβολείς από τα εδάφη της.

Μάλιστα χθες Τρίτη, 6/6/2023, ο ίδιος ο υπουργός άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε πως η αντεπίθεση της Ουκρανίας όχι μόνον ξεκίνησε, αλλά σταμάτησε κιόλας, καθώς «αποκρούστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις».

Στον «χορό» μπήκε και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, λέγοντας πως όχι μόνον ξεκίνησε η αντεπίθεση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και Ρωσική απάντηση με επίθεση στο Κίεβο!

Την φημολογία όμως διαψεύδει το Κίεβο, διαμηνύοντας: Όταν θα ξεκινήσει η αντεπίθεση, θα την δει ο καθένας.

Συγκεκριμένα ο Ολεξίι Ντανίλοφ, Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, διέψευσε τις δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων που ανακοίνωσαν ότι η αντεπίθεση έχει ήδη αρχίσει.

«Όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Το πότε θα αρχίσει όλο αυτό, θα το αποφασίσει ο στρατός μας» δήλωσε ο Ντανίλοφ σε συνέντευξή του στο Reuters. «Όταν αρχίσουμε την αντεπίθεση, θα το μάθει ο καθένας, θα την δουν».

Ο Ντανίλοφ είπε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν κάνει λάθος θεωρώντας προωθήσεις του ουκρανικού στρατού κατά τόπους σε ορισμένες περιοχές του μετώπου ως έναρξη μιας ευρύτερης επιχείρησης.

