Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση με 200 drones σε Χάρκοβο και Σούμι

«Εάν η Ρωσία καθυστερήσει σκόπιμα τη διπλωματική διαδικασία, η αντίδραση του κόσμου πρέπει να είναι αποφασιστική. Περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία και περισσότερη πίεση στον επιτιθέμενο» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία
Ουκρανός ιερέας στα χαλάσματα του σπιτιού μετά από ρωσική επίθεση με drones στο Ντονέτσκ / REUTERS/Alexander Ermochenko

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μία μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (17.1.26), ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού στοχοποιήθηκαν από τη μαζική επίθεση περισσοτέρων από 200 drones. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους τους», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

 

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μόνο αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν ρωσικές επιθέσεις με πάνω από 1.300 drones, περίπου 1.050 βόμβες και 29 πυραύλους διαφορετικών τύπων. «Εάν η Ρωσία καθυστερήσει σκόπιμα τη διπλωματική διαδικασία, η αντίδραση του κόσμου πρέπει να είναι αποφασιστική. Περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία και περισσότερη πίεση στον επιτιθέμενο», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένας άνθρωπος είναι νεκρός εξαιτίας πλήγματος εχθρικού drone σε σπίτι», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Σούμι, ο Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια 20χρονη γυναίκα.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο από την πλευρά τους για αεροπορικό πλήγμα σε συνοικία στη Σούμι με τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 7 ετών, και ζημιές σε 15 ακίνητα.

Επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας βομβαρδίζουν καθημερινά την Ουκρανία. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα πλήγματά τους προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω κύματος ψύχους.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο αυτό μοιάζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ουκρανική αντιπροσωπεία έφθασε στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

