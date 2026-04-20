Ντόναλντ Τραμπ: Θα υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν σήμερα στο Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News αποκάλυψε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» Δευτέρας 20 Απριλίου στο Πακιστάν.

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται μετά την συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο New York Post, όπου είχε κάνει γνωστό πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες με το Ιράν.

Ακόμη δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί προσωπικά με την ιρανική ηγεσία, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε, βασικό ζητούμενο των διαπραγματεύσεων είναι η πλήρης εγκατάλειψη από το Ιράν κάθε προσπάθειας απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό. Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε ακόμη ότι, σε περίπτωση συμμόρφωσης, το Ιράν θα μπορούσε να γνωρίσει ευημερία, περιγράφοντάς το ως «μια υπέροχη χώρα». Παρ’ όλα αυτά, δεν διευκρίνισε ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν οι συνομιλίες αποτύχουν ή αν η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί, περιοριζόμενος να πει: «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα είναι ωραίο».

Πακιστανική πηγή σημείωσε επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός λήγει στις 22 Απριλίου στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της 23ης Απριλίου, ώρα Ελλάδας.