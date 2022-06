Υψηλής Κινητικότητας Συστήματα Πυραύλων Πυροβολικού (HIMARS) από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφθασαν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ.

«Ευχαριστώ τους Αμερικανούς συναδέλφους μου και τον φίλο υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν γι’ αυτά τα ισχυρά εργαλεία!

Το καλοκαίρι θα είναι θερμό για τους Ρώσους κατακτητές. Και το τελευταίο για μερικούς απ’ αυτούς», έγραψε ο Ρέζνικοφ στο Twitter.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp