Κόσμος

Ουκρανία: Έφτασαν τους 13 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ισοπεδώθηκαν κτίρια

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι - Χτύπησαν το κτίριο της αντιπροσωπίας της ΕΕ στο Κίεβο
Μεγάλες καταστροφές από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Αυξάνονται δραματικά τα θύματα της ρωσικής επίθεσης που έγινε τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Ζημιές προκλήθηκαν και στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Η περιοχή της Ουκρανίας που χτυπήθηκε περισσότερο από την ρωσική επίθεση ήταν το Κίεβο όπου μετρά 12 νεκρούς, 38 τραυματίες και τεράστιες ζημιές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα (28.08.2025) ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.  Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση, ενώ πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα 10 άτομα αγνοούνται. Μεταξύ των νεκρών είναι και 3 ανήλικοι, 2, 14 και 17 ετών, σύμφωνα με το BBC. 

Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

 

«Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν πολλές, ισχυρές εκρήξεις, ενώ είδαν έναν πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στο έδαφος.

Πολλά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, ανάμεσά τους μία πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε παγιδεύοντας ενοίκους στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν και επλήγη ένα εμπορικό κέντρο στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

 

«Ορίστε όλα όσα πρέπει κανείς να γνωρίζει για το κράτος τρομοκράτη, για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και την ‘επιθυμία’ τους για ειρήνη», σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ προσωπάρχης του Ζελένσκι στο Telegram.

Ζημιές στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έξω από τα τείχη της Μονής Σινά η ένταση - «Φατρία και παρασυναγωγή οι μοναχοί που απαιτούσαν να φύγει ο Αρχιεπισκόπος» λέει ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος
Επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται στους Αιγυπτίους η πρόσβαση στη Μονή Σινά και όσες κινήσεις έχουν γίνει από τους πραξικοπηματίες δεν είναι νόμιμες
Μονή Σινά
Ο Τραμπ έδιωξε τη διευθύντρια των CDC Σούζαν Μονάρεζ μετά την άρνησή της να παραιτηθεί
Η Σούζαν Μονάρεζ, που δεν συμπλήρωσε ούτε μήνα στη θέση της διαφωνούσε με την πολιτική υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι λέγοντας ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών
H Σούζαν Μονάρεζ 3
Χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κοντά στη Δαμασκό μετά τους βομβαρδισμούς – Αναφορές για πολλά θύματα
Στην περιοχή όπου έγινε η επιχείρηση βρίσκονταν κτίριο με όπλα της Χεζμπολάχ - Πρόκειται για την πρώτη ισραηλινή χερσαία επίθεση κοντά στη Δαμασκό μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος
Σύριοι στρατιώτες
Newsit logo
Newsit logo