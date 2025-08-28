Ουκρανία: Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο ανάμεσά τους και ένα παιδί

Το Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους χτύπησε η Ρωσία με τρία άτομα βνα χάνουν τη ζωή τους και εννέα να τραυματίζονται.

Οπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο το χτύπημα της Ρωσίας ήταν τεράστιο. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τρεις και αυτός των τραυματιών σε εννιά. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδί», ανέφερε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου. Αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο μίλησε για «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.

Five more people have been injured in Kyiv, though that’s likely to rise, and I would be very surprised if the death toll stays at one.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/8uHCuhEura — Tim White (@TWMCLtd) August 28, 2025

Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.

#Київ #Kyiv У Дарницькому районі внаслідок російської атаки горить дитячий садочок. У Дніпровському районі пожежа в житловій багатоповерхівці після прильоту. pic.twitter.com/E7hK9l9Vmw — Ukraine News UP (@by_Ukraine) August 28, 2025

Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ρωσικός στρατός, που έχει κυριεύσει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της, επιταχύνει την προέλασή του στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, αντιμέτωπος με πιο ολιγάριθμες και λιγότερο εφοδιασμένες μονάδες του ουκρανικού στρατού.

Για πρώτη φορά, προχθές Τρίτη η ουκρανική στρατιωτική διοίκησης αναγνώρισε πως ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.