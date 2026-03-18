Κόσμος

Ουκρανία: Επιδρομή drones σκοτώνει έναν άνθρωπο στη νότια Ρωσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη της πόλης Κρασναντάρ, Βενιαμίν Καντράτιεφ
Firefighters extinguish fire at the building of a branch of Ukrainian postal services which was damaged during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the town of Brovary, Kyiv region, Ukraine March 14, 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Πυροσβέστες σε κτίριο στη Ρωσία / Reuters

Μαίνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες Τρίτη (17.03.2026) το βράδυ έπληξε ακίνητα στην πόλη Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones της Ουκρανίας στην Κρασναντάρ της Ρωσίας», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».

Κόσμος
