Ουκρανία: Επιδρομή drones σκοτώνει έναν άνθρωπο στη νότια Ρωσία

Μαίνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες Τρίτη (17.03.2026) το βράδυ έπληξε ακίνητα στην πόλη Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones της Ουκρανίας στην Κρασναντάρ της Ρωσίας», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».