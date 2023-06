Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε στους προέδρους της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την σύσταση «διεθνούς επιτροπής έρευνας» μετά την καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα.

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, «ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι μπορεί να συσταθεί επιτροπή με την συμμετοχή ειδικών προερχόμενων από τις εμπόλεμες πλευρές, τα Ηνωμένα Εθνη και την διεθνή κοινότητα, περιλαμβανομένης της Τουρκίας», ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Η επιτροπή αυτή θα είχε ως αποστολή την διεξαγωγή «εις βάθος έρευνας» για την καταστροφή του φράγματος, διευκρινίζει η Άγκυρα.

