Ουκρανία: Η ΕΕ θέλει να «αποδυναμώσει τη Μόσχα» και να «στηρίξει το Κίεβο», δηλώνει η Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας παρουσίασε ένα «σχέδιο δύο σημείων»: διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία και ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαράσσει ξεκάθαρη γραμμή απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία: «Το σχέδιό μας είναι απλό: να αποδυναμώσουμε τη Ρωσία και να στηρίξουμε την Ουκρανία», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, την Πέμπτη (20.11.2025) στις Βρυξέλλες, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών.

Απαντώντας νωρίτερα σε ερώτηση για αμερικανική πρόταση που προβλέπει ότι η Ουκρανία θα δεχθεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και να μειώσει τον στρατό της στο μισό, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους. «Υποστηρίζουμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά κανένα σχέδιο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους Ουκρανούς», υπογράμμισε.

Η Ουάσινγκτον πιέζει το Κίεβο να δεχθεί πλαίσιο διαπραγμάτευσης

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, οι ΗΠΑ παρουσίασαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε αντάλλαγμα για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, η Ουκρανία θα κληθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία ορισμένες περιοχές της ανατολικής χώρας που δεν βρίσκονται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο.

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι έλαβε την Πέμπτη το αμερικανικό προσχέδιο και ότι θα το συζητήσει «τις επόμενες ημέρες» με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας «τα αναγκαία σημεία για την επίτευξη ειρήνης».

Νέες κυρώσεις κατά του «σκιώδους ρωσικού στόλου» από τις Βρυξέλλες

Η Κάλας ανακοίνωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους ρωσικού στόλου» — ενός δικτύου δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων — καθώς και σε όσους διευκολύνουν τη δράση τους.

Για την ΕΕ, ο στόχος παραμένει διπλός: στήριξη της ουκρανικής άμυνας και ταυτόχρονη αποδυνάμωση των οικονομικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Μόσχας.

